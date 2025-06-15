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Changsha’da 4. Çin-Afrika Fuarı Başladı

DÜNYANIN EN BÜYÜK GİDİŞKEN ÜLKESİNDEN FUAR

Changsha’da 15 Haziran’da başlayan 4. Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı, Çin’in orta kesimindeki bu şehirde gerçekleştiriliyor. Bu etkinlik, dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi olan Çin’in, en çok gelişmekte olan ülkeye ev sahipliği yapan Afrika kıtasıyla ilişkilerini güçlendirme kararlılığını gözler önüne seriyor.

Fuar süresince, Çinli tarım makineleri üreticileri, Afrika’nın jeografik yapısı, iklimsel özellikleri ve tarımsal gereksinimlerine yönelik özel olarak geliştirdikleri ürünlerini tanıtıyor. Bu ürünler aracılığıyla, bölgedeki çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli çözümler sunuluyor.

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