Charlie Chaplin’in Hayatı Tiyatro Sahnesinde

CHAPLIN OYUNU ZORLU PSM’DE SAHNELENİYOR

21 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahnelenecek olan Chaplin oyunu, sinema dünyasının önemli figürlerinden Charlie Chaplin’in hikayesini gözler önüne seriyor. “Hayat yakın planda trajedi, geniş planda komedidir” sözüyle anılan ve Şarlo karakteriyle hala hatırlanan Charlie Chaplin’in yaşamı, tiyatro sahnesine taşınıyor.

OYUNUN KONU ALDIĞI HİKAYE

Beyaz perdenin ikonik ismi Chaplin’in, Londra’nın varoşlarından başlayarak Amerika’ya uzanan hayatını ve Hollywood’un zirvesine ulaşmasını anlatan oyun, 120 dakika boyunca iki perdeden oluşuyor. Başrolü Özgür Daniel Foster üstlenirken, Chaplin’in annesi Hannah Chaplin’i Şebnem Dönmez, ilk eşi Mildred Harris Chaplin’i Aybüke Pusat, kardeşi Sydney Chaplin’i Emre Taşkıran ve Charles Chaplin Jr.’ı ise Murat Danacı canlandırıyor.

YAPIMCI VE EKİP BİLGİLERİ

Oyun, Aksel Bonfil’in kaleme aldığı bir senaryo ile sahneleniyor ve yönetmenliğini Saim Güveloğlu üstleniyor. Gamze Kuş dekor ve kostüm tasarımı, Utku Kara ışık tasarımı ile Berkay Özideş müzik direktörlüğü yapıyor. Ayrıca koreografi ise Tuğçe Ulugün Tuna tarafından hazırlanmış durumda. Tüm bu önemli unsurlar bir araya gelerek, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.