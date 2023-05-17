Charlie Hebdo’ya tepki yağdı

Fransa’nın Charlie Hebdo dergisindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan karikatüre Ankara’dan art arda sert tepkiler geldi.

Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan karkatüre Ankara’dan art arda tepkiler geldi.

OKTAY: ŞİDDETLE KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo’ya tepki göstererek, “Bu zihniyete gereken cevabı aziz milletimiz 28 Mayıs’ta bir kez daha net bir şekilde verecektir.” ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İfade özgürlüğü kisvesi altında Charlie Hebdo’nun Sayın Cumhurbaşkanı’mızı ve Türk milletinin iradesini hedef almasını şiddetle kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 14 Mayıs’ta elde ettiği başarının kimleri, nerede, nasıl rahatsız ettiğini milletimiz de biz de görüyoruz. Bu zihniyete gereken cevabı aziz milletimiz 28 Mayıs’ta bir kez daha net bir şekilde verecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

ÇELİK: BİR NEFRET SUÇLARI BÜLTENİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Charlie Hebdo dergisinin “bir nefret suçları bülteni” olduğu ifade ederek, “Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanı’mızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür.” değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki göstererek şunları kaydetti:

“Charlie Hebdo adlı dergi, bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanı’mızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür. Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Milletimiz demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanı’mız defalarca seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa’nın faşistlerini kendi nefretlerine terk ediyoruz.”

ALTUN: BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZSİNİZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz.” ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyatın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtladığını belirtti.

“Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş.” değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:

“Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz. Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz.”

KALIN: BU KADAR ÇILDIRDIĞINA GÖRE DOĞRU YOLDAYIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletin, Charlie Hebdo dergisine en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs’ta vereceğini belirtti.

Kalın, sosyal medya hesabından, Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki göstererek şunları kaydetti:

“Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek.”

ÇAVUŞOĞLU: TÜRK MİLLETİ’NE HAKARET ETMEYE DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Charlie Hebdo’nun kapağına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “İnsanlıktan nasibini almamış rezil Charlie Hebdo Türk Milleti’ne hakaret etmeye devam ediyor. Unutmayalım! Kötülüğe methiye düzenler, her zaman kendi nefret ve fesatlıklarında boğulurlar.Asıl ibretlik olan, Türk Milleti’nin özgür iradesini çeşitli oyunlarla alt edemeyenlerin çaresizce kadere bel bağlamalarıdır.” açıklamasında bulundu.