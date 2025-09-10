Charlie Kirk Saldırıya Uğradı!

ABD’DE SİLAHLI SALDIRI

ABD’de, Başkan Donald Trump’ın destekçisi olan muhafazakar yorumcu ve siyasi aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte silahlı bir saldırıya maruz kaldı. Kirk, hastaneye kaldırılırken durumu kritik ilerledi ve burada hayatını kaybetti. Kirk’in vefatını Trump, sosyal medya hesabından duyurdu. Utah Valley Üniversitesi polisinden Christine Nelson ise saldırı sonrası insanlara sığınacak bir yer bulmalarını tavsiye etti. Saldırının ardından Trump, Truth Social platformunda “Herkesin Kirk için dua etmesini istiyorum” diyerek bir açıklama yaptı. Ayrıca eski başkan Joe Biden’ın yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Kamala Harris de “Siyasi şiddetin ABD’de yeri yoktur” ifadesini kullandı.

SALDIRI ANI GÖRÜLDÜ

Olay anında etkinlik alanından yaklaşık 20 metre uzakta bulunan Justin Hickens, NBC News’e verdiği demeçte, Kirk’ün vurulduğunu gözleriyle gördüğünü aktardı. Hickens, “Yüksek sesli bir silah sesi duyduk, Charlie’den birçok kan aktığını gördüm, vücudunun geriye doğru savrulup gevşediğini fark ettim ve herkes yere yığıldı” dedi. Birkaç saniye sonra insanlar barikatları devirerek kaçmaya başladı. Hickens, silah seslerinin sona erdiğini ve kendini güvende hissetmeye başladığında yavaşladığını söyledi. Daha sonra, polislerin beyaz saçlı yaşlı bir adamla yürüdüğünü gördüğünü ve o kişinin tutuklandığını ifade etti.

YETERSİZ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Hickens, etkinliğe girmek için metal dedektörlerinin olmadığını, ancak güvenlik önlemlerinin Kirk tarafından alındığını belirtti. New York Times gazetesi, olayla ilgili gözaltına alınan kişinin saldırgan olmadığı bilgisini verdi.

CHARLIE KIRK’ÜN HAYATI

Charlie Kirk, 31 yaşında iki çocuk babası bir muhafazakar aktivisttir. Okul kampüslerinde muhafazakar gençleri örgütleyen Turning Point USA isimli sivil toplum kuruluşunu kurma çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Kirk, Donald Trump’ın tanınmış destekçilerinden biri olup, Trump’a suikast girişiminin ardından birkaç gün sonra 2024 başkanlık kongresinde bir konuşma gerçekleştirmiştir. Trump, geçmişteki seçim kampanyası dönemlerinde sık sık Kirk hakkında olumlu yorumlar yapmıştır. Özellikle, geçen Ocak ayında Washington’da düzenlenen bir mitingde Trump, katılımcılara “Charlie Kirk burada. Charlie’ye teşekkür etmek istiyorum. Charlie harika birisi” şeklinde seslenmiştir. 22 Aralık 2024 tarihinde Las Vegas’taki bir mitingde ise Kirk’ü “inanılmaz” olarak tanımlayarak, “o özel bir yetenek ve mücadele ediyor” demiştir. Geçtiğimiz Haziran ayında da Phoenix’te yapılan Turning Point Action belediye toplantısında, “Özel bir kişi olan Charlie Kirk’e muazzam liderliği için teşekkür etmek istiyorum” dedi.