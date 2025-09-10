Charlie Kirk, Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın en güçlü destekçilerinden biri olan siyaset aktivisti Charlie Kirk, Utah eyaletinde bir üniversite etkinliğinde silahlı bir saldırıya uğradı. Kirk, konuşma yaptığı esnada 180 metre mesafeden boynundan vurularak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay anına ait görüntüler de gün yüzüne çıkarken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, aktivistin konuşma yaparken birden yana doğru düştüğü ve silah sesinin duyulduğu görülüyor.

KARİYERİ VE ÖNEMİ

Charlie Kirk, tam adıyla Charles James Kirk, 14 Ekim 1993 doğumlu olup Amerikalı sağ kanat siyaset aktivisti, medya kişiliği ve yazardır. 2012 yılında Bill Montgomery ile birlikte Turning Point USA (TPUSA) adlı öğrenci merkezli muhafazakâr hareketi kurmuş, şu an organizasyonun yürütücü direktörü ve CEO’su görevini sürdürmektedir. Kirk ayrıca Turning Point Action, Turning Point Academy ve Turning Point Faith’in CEO’su olmasıyla birlikte, Turning Point Endowment’ın başkanı ve Ulusal Politika Konseyi üyesidir. Medya alanında da önemli bir figür olan Kirk, CNBC, Fox News gibi platformlarda sıkça yer almakta, “The Charlie Kirk Show” adlı günlük radyo ve podcast yayını ise Apple Podcast’lerde en çok dinlenen haber programları arasında bulunuyor.