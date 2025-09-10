Charlie Kirk, Trump’ın Yakın Müttefiki

Açıklamalara göre olay, konuşmanın başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra meydana geldi ve saldırgan kısa süre içinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Peki, Charlie Kirk kimdir ve Trump ile nasıl bir bağı vardır?

CHARLIE KIRK’UN HAYATI VE POLİTİK KARIYERİ

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen muhafazakâr siyasi aktivist Charlie Kirk, Utah’ın Orem kentinde gerçekleştirilen bir üniversite etkinliğinde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Charles James Kirk, Illinois eyaletinin Chicago banliyölerinde, Arlington Heights ve Prospect Heights’ta büyüdü. Lise yıllarından itibaren siyasete ilgi duymaya başladı; Mark Kirk’ün Senato kampanyasında gönüllü çalıştı ve okul kantinindeki fiyat artışlarına karşı öğrenci girişimlerinde yer aldı. Kısa süreliğine Harper College’da eğitim gördü fakat Tea Party üyesi Bill Montgomery’nin yönlendirmesiyle öğrenimini yarıda bırakarak tam zamanlı siyasi aktivizm yolunu tercih etti.

TURNING POINT USA’YI KURMASI VE ETKİSİ

2012 yılında, bağışçı Foster Friess’in desteğiyle Turning Point USA’yı (TPUSA) kurdu. Bu organizasyon, kısa sürede büyüyerek özellikle üniversite kampüslerinde gençler arasında muhafazakâr fikirlerin yayılmasında etkin bir rol üstlendi. TPUSA’nın CEO’su olarak “Profesör İzleme Listesi” ve “Okul Kurulu İzleme Listesi” gibi projelere öncülük ederek örgütün bilinirliğini artırdı ve milyonlarca dolarlık bağış topladı. Ayrıca 2019’da Turning Point Action’ı kurarak siyasi savunuculuk alanında da faaliyet göstermeye başladı. Kirk, etkisini genişletmek için Turning Point Faith, Turning Point Academy ve Turning Point Endowment gibi yapılar da oluşturdu.

RADYO PROGRAMI VE POLİTİK GÖRÜŞLERİ

Kirk, “The Charlie Kirk Show” adlı radyosunun sunuculuğunu da üstlendi. Trump yanlısı çıkışları, eleştirel ırk teorisine karşı olan söylemleri ve iklim değişikliğine dair bilimsel görüşleri reddetmesiyle tanındı. COVID-19 pandemisi sürecinde yanlış bilgi yaydığı iddialarıyla da yoğun eleştirilere maruz kaldı. Ulusal ölçekte ise National Policy Council üyesi olarak muhafazakâr çevrelerde etkin bir rol oynamaya devam etti. 10 Eylül 2025’te Utah Valley Üniversitesi’ndeki etkinliği sırasında boynundan vurularak hayatını kaybetti. Charlie Kirk, özellikle Donald Trump’ın yakın müttefiki olarak muhafazakâr siyaset sahnesinde önemli isimlerden biriydi.