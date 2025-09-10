Charlie Kirk Utah’ta Saldırıya Uğradı

Charlie Kirk, vurularak saldırıya uğradı

SALDIRININ DETAYLARI

ABD’de sağ eğilimli aktivist ve Turning Point USA’nın Başkanı Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği konuşma sırasında vuruldu. Üniversite sözcüsünden ve Kirk’ün ekibinden gelen açıklamalar, saldırının gerçekleştiğini doğruladı. Ellen Treanor, üniversite yetkilisi olarak yaptığı açıklamada saldırının, konuşmanın başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra meydana geldiğini belirtti. Şüphelinin, kampüsün yaklaşık 200 metre uzağındaki Losee Center binasından tek bir el ateş açtığı ifade edildi. Güvenlik güçleri, saldırganı kısa süre içinde gözaltına aldı ve öğrenci olmadığı bilgisi paylaşıldı.

CHARLIE KIRK’ÜN HAYATI VE KATKILARI

ABD Başkanı Trump’ın müttefiki olarak bilinen Charlie Kirk, Utah’ın Orem kentinde düzenlenen bir üniversite etkinliğinde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Kirk, Illinois eyaletinin Chicago banliyölerinde büyüdü ve lise yıllarında siyasete olan ilgisini geliştirdi. Mark Kirk’ün ABD Senatosu kampanyasına destek vererek ilk adımlarını atan Kirk, harcırah artışlarına karşı düzenlediği kampanya ile dikkat çekti. Harper College’da kısa eğitim aldıktan sonra, Tea Party üyesi Bill Montgomery’nin desteğiyle tam zamanlı siyasi aktivizm için eğitim hayatını terk etti. 2012’de, bağışçı Foster Friess’in yardımları ile Turning Point USA’yı (TPUSA) kurdu ve bu öğrenci organizasyonu, üniversite kampüslerinde muhafazakâr hareketin gençler arasında yayılmasında önemli rol oynadı. TPUSA’nın CEO’su olarak “Profesör İzleme Listesi” ve “Okul Kurulu İzleme Listesi” gibi projelerle geniş bir etki alanına ulaştı ve milyonlarca dolarlık bağış topladı.

SİYASİ ETKİNLİKLERİ VE GÖRÜŞLERİ

2019’da Turning Point Action’ı kurarak siyasi savunuculuk faaliyetlerinde yer alan Kirk, Turning Point Faith, Turning Point Academy ve Turning Point Endowment gibi oluşumlarla muhafazakâr gündemin güçlendirilmesine katkı sağladı. Ayrıca “The Charlie Kirk Show” adlı radyo programının sunuculuğunu üstlendi. Kamuoyunda Trump yanlısı açıklamaları, eleştirel ırk teorisine karşı duruşu ve iklim değişikliği konusundaki bilimsel görüşleri reddetmesiyle tanınan Kirk, COVID-19 pandemisi sürecinde yaydığı yanlış bilgilerle eleştirilmiştir. Ulusal düzeyde Muhafazakâr çevrelerde etkin bir rol üstlenen Kirk, 10 Eylül 2025’te Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte boynundan vurularak saldırıya uğramıştır.