Charlie Kirk Utah’ta Vuruldu

Olayın Gelişimi

ABD’de sağcı aktivist ve Turning Point USA’in başkanı Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlediği etkinlikte konuşma yaptığı sırada vuruldu. Olay, üniversitenin sözcüsü ve Kirk’ün basın ekibi tarafından onaylandı. Üniversite sözcüsü Ellen Treanor’un yaptığı açıklamaya göre, saldırı, Kirk’ün konuşmasına başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra gerçekleşti. Şüpheli, kampüsün 200 metre mesafesindeki Losee Center adlı binadan tek bir mermiyle ateş açtı. Saldırgan kısa süre içinde yakalandı ve öğrenci olmadığı belirlendi.

Durum ve Güvenlik Önlemleri

Turning Point USA sözcüsü Andrew Kolvet, Kirk’ün boynundan vurulduğunu doğruladı. Ancak, üniversite sözcüsü olayın ardından güvenlik ekibinin Kirk’ü hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırdığını söyledi. Sağlık durumu hakkında kesin bir bilgi olmamakta. Olay anında çekilen cep telefonu görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, silah sesinin ardından insanların panik içinde kaçıştığı ve Kirk’ün “The American Comeback” yazılı çadır altında konuşurken başının geriye savrulduğu anlar dikkat çekti.

Destek ve Dua Çağrısı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Charlie Kirk için dua çağrısında bulundu. Trump, “Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. O vuruldu. Baştan aşağıya harika bir adam. TANRI ONU KORUSUN!” ifadelerini kullandı. Kirk’ün durumu ve olayın arka planı, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.