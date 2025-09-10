Haberler

Charlie Kirk Utah’ta Vuruldu

Olayın Gelişimi

ABD’de sağcı aktivist ve Turning Point USA’in başkanı Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlediği etkinlikte konuşma yaptığı sırada vuruldu. Olay, üniversitenin sözcüsü ve Kirk’ün basın ekibi tarafından onaylandı. Üniversite sözcüsü Ellen Treanor’un yaptığı açıklamaya göre, saldırı, Kirk’ün konuşmasına başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra gerçekleşti. Şüpheli, kampüsün 200 metre mesafesindeki Losee Center adlı binadan tek bir mermiyle ateş açtı. Saldırgan kısa süre içinde yakalandı ve öğrenci olmadığı belirlendi.

Durum ve Güvenlik Önlemleri

Turning Point USA sözcüsü Andrew Kolvet, Kirk’ün boynundan vurulduğunu doğruladı. Ancak, üniversite sözcüsü olayın ardından güvenlik ekibinin Kirk’ü hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırdığını söyledi. Sağlık durumu hakkında kesin bir bilgi olmamakta. Olay anında çekilen cep telefonu görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, silah sesinin ardından insanların panik içinde kaçıştığı ve Kirk’ün “The American Comeback” yazılı çadır altında konuşurken başının geriye savrulduğu anlar dikkat çekti.

Destek ve Dua Çağrısı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Charlie Kirk için dua çağrısında bulundu. Trump, “Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. O vuruldu. Baştan aşağıya harika bir adam. TANRI ONU KORUSUN!” ifadelerini kullandı. Kirk’ün durumu ve olayın arka planı, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Beyşehir’deki Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Beyşehir'de ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir şekilde indirilmiştir. Olay, çevre sakinlerinin ihbarı sonucunda gerçekleşmiştir.
Haberler

Ali Koç, Kongre Üyeleriyle Buluştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün mali durumu ve transfer politikaları üzerine açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın transferine gönderme yaparak Uğurcan’ın yüksek maliyetine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.