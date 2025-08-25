Charlie’nin Melekleri, Televizyonda İzleyiciyle Buluşuyor

CHARLIE’NİN MELEKLERİ TELEVİZYONDA

Sinemaseverlerin yoğun ilgisini çeken Charlie’nin Melekleri, beyaz perdede kazandığı başarıyı, televizyon ekranlarında da sürdürmeye hazırlanıyor. Aksiyon ve macera dolu hikayesiyle göz dolduran film, hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile izleyiciyi meraklandırıyor. Filmde, genç bir mühendis, dünya için büyük tehdit oluşturabilecek yeni bir iletişim teknolojisi geliştiriyor. Ancak bu buluşun kötü niyetlerle kullanılma olasılığı belirdiğinde, Charlie’nin üç meleği müdahale ediyor. Cesur ve yetenekli ajanlar, insanlığı büyük bir tehlikeden kurtarmak için hayatlarını riske atarak zorlu bir mücadeleye girişiyor.

OYUNCU KADROSU

Filmde şu isimler yer alıyor:

– Kristen Stewart – Sabina Wilson

– Naomi Scott – Elena Houghlin

– Ella Balinska – Jane Kano

– Elizabeth Banks – Rebekah Bosley

– Djimon Hounsou – Edgar Bosley

– Patrick Stewart – John Bosley

– Sam Claflin – Alexander Brock

– Noah Centineo – Langston

– Jonathan Tucker – Hodak

– Nat Faxon – Peter Fleming

– Luis Gerardo Méndez – The Saint

– Chris Pang – Jonny Smith

– David Schütter – Ralph

– Hannah Hoekstra – Ingrid (Angel)

– Prince Alim Hassan – Emre Kentmenoğlu

– Pradeep Prasad – Murali Perumal

– Sven Ludwig – Sebastian Kroehnert

– Fatima Ahmed, Marie-Lou Sellem, Batur Belirdi, Susan Olson, Anna Drexler, Michael Strahan, Ronda Rousey, Laverne Cox, Lili Reinhart, Hailee Steinfeld, Robert Maaser, Hélène Cardona, Anouar H. Smaine, Danny Pardo

FİLMİN ÇEKİM MEKÂNLARI

Filmin çekimleri birçok farklı ülkede gerçekleştirildi. İstanbul’un tarihi dokusu, Hamburg’un modern mimarisi ve Berlin’in dinamik atmosferi, filmdeki önemli sahnelere ev sahipliği yaptı. Bu uluslararası mekanlar, yapımın görsel zenginliğini artırıyor ve izleyiciye farklı kültürleri yansıtan sahneler sunuyor.