“Charlotte’un Zorlu Hastalıkla Mücadelesi”

Kistik Fibrozis TEŞHİSİYLE HAYATIN ZORLUĞU

Charlotte Davies, akciğerlerde ve sindirim sisteminde yapışkan mukus birikmesine yol açan kalıtsal hastalık Kistik Fibrozis (KF) ile sadece üç haftalıkken tanıştı. Bu durum, onun yaşamını başından itibaren karmaşık hale getirdi. Charlotte’un sağlık durumu, akciğer enfeksiyonlarına ve gıda sindiriminde zorluklar yaşamasına neden olabiliyor.

ANNE SAM’İN BAKIM ÇABALARI

Bu sebeplerle, annesi Sam, sadece bir ebeveyn olmakla kalmayıp, aynı zamanda tam zamanlı bir bakıcı oldu. Sam, Charlotte’un akciğerlerindeki mukusun temizlenmesine yardımcı olmak için ona fizik tedavi uygulamak zorundaydı. Ayrıca, enfeksiyon riski taşıdığı için sıkı bir ilaç rejimine uymasını sağlamak da onun sorumluluğundaydı. Sam’ın çabalarına rağmen, Charlotte sık sık intravenöz antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyuyordu ve genel olarak yaşına göre oldukça düşük kilolu bir çocuktu.