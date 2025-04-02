ChatGPT Açılmıyor Mu? Çöküş İddiaları Gündemde

YAPAY ZEKA SOHBET ROBOTU CHATGPT NEDEN AÇILMIYOR?

ChatGPT, hayatımıza girmesiyle beraber, kullanıcıların ilgisini çeken yapay zeka sohbet robotu olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılar, “ChatGPT neden açılmıyor?” ve “2 Nisan 2025’te ChatGPT çöktü mü?” sorularını aktif olarak araştırıyor. Ayrıca, ChatGPT’nin ne zaman açılacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde bulunuyor.

CHATGPT RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

OpenAI tarafından geliştirilen ve Kasım 2022’de piyasaya sürülen bu yapay zeka sohbet robotunun açılmama sebebi henüz netlik kazanmış değil. Kullanıcılar, bu konuda resmi bir açıklama bekliyor. Bunun yanı sıra, “ChatGPT 2 Nisan 2025 tarihinde çökmüş mü?” sorusu da sıkça gündeme geliyor, fakat şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor.

HATA RAPORU GÜNDEMDE

Kullanıcılar, ChatGPT’nin durumuyla ilgili gelişmeleri takip ediyor. Hata raporları ve sorunların çözümü için beklenen adımlar, sistemin yeniden işlevsel hale gelmesi için kritik öneme sahip. Henüz detaylı bir bilgi olmamakla birlikte, ChatGPT’nin açılma süreci hakkında bilgi edinmek isteyenler, gelişmeleri yakından takip ediyor.