ChatGPT Artık SearchGPT ile Güçlü Arama Yapacak

OPENAI’IN YENİ ÖZELLİĞİ: SEARCHGPT

OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’de ‘SearchGPT’ adını verdiği arama motoru özelliğini hayata geçirdi. Bu yeni güncellemeyle birlikte, ChatGPT’nin webde daha etkili bir şekilde arama yaptığı ifade ediliyor. Daha önce kullanıcıların hızlı yanıt almak için bir arama motoruna yönelmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, artık ilgili kaynaklara bağlantılarla birlikte sonuçların ChatGPT aracılığıyla alınabileceği belirtildi.

KULLANICILAR İÇİN YENİ FIRSATLAR

Açıklamalara göre, ‘SearchGPT’ özelliği önümüzdeki aylarda ücretsiz sürüm kullanıcılarına da sunulacak. Hava durumu, borsa, spor, haberler ve haritalar gibi farklı kategorilerde güncel bilgiler ve görseller sağlamak için haber ve veri sağlayıcılarıyla iş birlikleri kurulduğu vurgulandı. Bu sayede sohbetlerdeki yanıtların artık birbirine bağlı kaynaklarla desteklenmesi hedefleniyor.

YENİ İLETİŞİM DENEYİMİ

OpenAI, bu yeni özellik aracılığıyla kullanıcıların arama deneyimlerini geliştirmeyi amaçlıyor. SearchGPT, kullanıcıların daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve etkili bir şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlıyor. Sohbetlerin kaynaklarla daha zengin hale gelmesi, kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.