ChatGPT Erişim Problemi Sağlanıyor

CHATGPT’DE BAŞLAYAN KESİNTİLER

Yapay zeka teknolojisinin popüler uygulamalarından biri olan ChatGPT, 10 Haziran 2025 sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde önemli bir kesinti ile gündeme geldi. Kullanıcılar, “Mesajınız iletilemedi”, “Mesaj akışında hata” veya “Bir şey ters gitti, lütfen sohbeti yeniden yüklemeyi deneyin” gibi hata mesajları ile karşılaştıklarını bildirdi. Genelde yoğunluk ya da teknik güncellemeler nedeniyle benzer sorunlar yaşanabiliyor ancak bu kesinti özellikle dikkat çekici oldu. Şu an itibarıyla aksaklığın hafiflediği ve ChatGPT’ye erişimin kısa süre içinde tamamen normale dönmesi bekleniyor.

ERİŞİM SORUNU KİMLERİ ETKİLİYOR?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, ChatGPT’ye erişimde problemler yaşıyor. İlk başta işlem hızlarında ciddi yavaşlama görülürken, kısa bir süre sonra sistem tamamen yanıt veremez hale geldi. Erişim sorunu, hem ücretsiz kullanıcıları hem de ChatGPT Pro abonelerini etkiliyor. 10 Haziran Salı günü saat 16.00 itibariyle sorun devam etmekte. Ancak OpenAI tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

TEKNİK HATALAR VE KULLANICI YORUMLARI

Kullanıcıların sıkça karşılaştığı “Too many concurrent requests” hatası, son zamanlarda teknoloji gündeminde dikkat çeken konulardan biri oldu. Yoğun saatlerde sohbet deneyimini kesintiye uğratan bu uyarı, kullanıcılar tarafından “‘Too many concurrent requests’ ne demek?” sorusuyla araştırılmaya başlandı. Bu hata, kelime anlamıyla “çok fazla eşzamanlı istek” demek. Teknik olarak, aynı anda çok sayıda kullanıcı tarafından yapılan işlem taleplerinin sistemin sınırlarını zorlaması nedeniyle geçici olarak yanıt verememe durumunu ifade ediyor. Kısacası, ChatGPT aynı anda çok fazla kullanıcıya hizmet vermeye çalışırken bu uyarıyı verebiliyor.

HATA MESAJLARININ NEDENLERİ

Zaman zaman karşılaşılan “mesaj akışında çıkan hata” uyarısı da kullanıcıların dikkatini çekiyor. Sohbetin aniden kesilmesiyle birlikte kullanıcılar bu hatayla karşılaşır. Bu durum, hem sistem kaynaklı bir problem olabileceği hem de kullanıcı hatasından kaynaklı bir aksaklık yaşanabileceği yönünde çeşitli yorumlar doğuruyor. “Mesaj akışında çıkan hata” ifadesi, sistemin yanıtı tamamlayamadığı durumlarda ortaya çıkıyor.

PROBLEMLERİ AŞMAK İÇİN ÖNERİLER

Kullanıcılar çok sayıda istek göndermeye çalıştığında ya da global çapta yoğun bir kullanım yaşandığında “Too many concurrent requests” mesajıyla karşılaşabiliyor. ChatGPT, aşırı yüklenmeyi engellemek amacıyla geçici sınırlamalar getirebiliyor. Bu hatayla karşılaşan kullanıcıların, öncelikle bir süre bekleyip sonra tekrar denemesi öneriliyor. Sayfayı yenilemek, tarayıcı geçmişini temizlemek ya da oturumu kapatıp yeniden giriş yapmak geçici çözümler arasında bulunuyor. Ayrıca, sık ve art arda sorgu göndermemek de bu tür hataların önüne geçebilir. OpenAI, bu tip hataların azaltılması için sistem altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Ancak küresel ölçekteki yoğun ilgi nedeniyle benzer uyarıların zaman zaman meydana gelmesi bekleniyor.