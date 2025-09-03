ChatGpt Erişim Sorunu Hakkında Bilgi

CHATGPT’NİN ERİŞİM SORUNLARI

ChatGPT’nin açılmama sebebi ve mesaj akışındaki hataların nedenleri son günlerde birçok kullanıcının ilgisini çekiyor. Kullanıcılar, yaşanan aksaklıkların nedenlerini öğrenmek için resmi açıklamaları takip etmeye başladı. Ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

TOO MANY CONCURRENT REQUESTS HATASI

“Too many concurrent requests” hatası, yapay zeka platformları olan ChatGPT gibi sistemlerde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu hata, kullanıcının kısa bir süre içinde çok sayıda istek göndermesi durumunda meydana gelir. OpenAI, sistem kaynaklarını korumak ve tüm kullanıcıların eşit şekilde erişimini sağlamak amacıyla belirli kullanım sınırları koyuyor. Bu yüzden, eş zamanlı olarak yüksek miktarda talep yapıldığında sistem otomatik olarak bu hatayı oluşturuyor.

EŞ ZAMANLI İSTEK SINIRLARI VE ÇÖZÜMLER

2 ve 3 Eylül tarihleri arasında ChatGPT kullanıcıları, erişim sorunları yaşamaya devam etti. Kullanıcılar, platformda sohbet başlatmakta zorlandıkları gibi mevcut konuşmaları sürdüremedikleri için çeşitli hata mesajlarıyla karşı karşıya kaldı. ChatGPT’nin resmi duyuru sayfasında yaşanan sorunlar kabul edilerek bu sorunların çözümü için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu hata, ChatGPT’ye aynı anda aşırı sayıda istek gönderildiğinde ortaya çıkıyor. OpenAI, sistem kaynaklarını korumak ve tüm kullanıcıların adil hizmet almasını sağlamak için belirli eş zamanlı istek sınırları koyuyor. Bu sınırların aşılması durumunda “Çok Fazla Eş Zamanlı İstek” hatası ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumu çözebilmek için bazı adımları uygulamak faydalı olunabilir.

HAZIRLIKLI OLUN

İlk olarak, istek gönderme hızınızı düşürmek ve talepte aralık koymak, sistem üzerindeki yükü hafifletiyor. Ayrıca, farklı cihaz veya tarayıcı kullanarak deneme yapmakta fayda var. Eğer yoğun kullanım limitlerinizi aşma ihtimaliniz varsa, OpenAI’nın sunduğu abonelik planlarına göz atarak daha yüksek kapasiteli planlara geçiş yapmayı düşünebilirsiniz. Son olarak, OpenAI’nin resmi durum sayfasını takip ederek sistemde genel bir sorun olup olmadığını kontrol etmek önem taşıyor. Böylece olası kesintiler veya bakım çalışmaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.