ChatGPT, Günlük 1 Milyar Arama Yaptı

HIZLI BÜYÜME GÖSTERGELERİ

ChatGPT, OpenAI’nin popüler yapay zeka sohbet robotu olarak, günlük bir milyardan fazla arama sorgusuna ulaşarak hızlı büyümesini bir kere daha kanıtlıyor. Bu başarı, yapay zekanın bilgi arama alışkanlıklarında ne kadar kritik bir rol oynamaya başladığını gösteriyor.

PAZARDAKİ REKABET

ChatGPT, günlük 1 milyar arama barajını, Google’ın ilk dönemlerine göre 5,5 kat daha hızla aşıyor. NP Digital’den alınan verilere göre, bu derecelendirme ile birlikte ChatGPT artık günlük arama istatistiklerinde TikTok ile eş seviyeye gelerek 12. sıraya yerleşiyor. Ancak, bu hızlı büyümeye rağmen, ChatGPT günlük arama sayı olarak hâlâ Instagram (6,5 milyar), Baidu (5 milyar) ve Amazon (3,5 milyar) gibi platformların gerisinde kalıyor. Bu durum, yapay zeka destekli çözümlere doğru artan bir kayışa işaret ediyor.

GOOGLE’I ETKİLEYEN DEĞİŞİMLER

Günümüzde Google aramalarının yüzde 60’ı, herhangi bir bağlantıya tıklanmadan sona eriyor; bunun sebebi, arama motorunun doğrudan yanıtlar sunması. Bu durum, kullanıcıları başka sitelere yönlendirmeyen ve direkt cevaplar veren ChatGPT’nin işlem mantığına benziyor. Uzmanlar, ChatGPT’nin Google ile gerçek bir rekabet içinde olabilmesi için tarayıcılar ve uygulamalar gibi daha fazla platforma entegre olması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, web’den gerçek zamanlı bilgi alma yeteneğini geliştirmesi ve en önemlisi kullanıcı güvenini kazanması gerekiyor.