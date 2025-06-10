ChatGPT Günlük 1 Milyar Aramaya Ulaştı

CHATGPT’İN HIZLI BÜYÜMESİ

OpenAI’nin popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, günlük bazda bir milyardan fazla arama sorgusuna ulaşarak nasıl hızlı bir gelişim gösterdiğini bir kez daha kanıtlıyor. Bu durum, yapay zekanın bilgi arama alışkanlıklarında ne kadar önemli bir rol oynamaya başladığını gösteriyor.

PAZARDAKİ YERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

ChatGPT, günlük 1 milyar arama seviyesini, Google’ın kendi ilk dönemlerinden 5,5 kat daha hızlı bir şekilde geçiyor. NP Digital’den elde edilen verilere göre, bu başarıyla birlikte ChatGPT, günlük aramalarda TikTok ile aynı seviyeye, yani 12. sıraya yükseliyor. Ancak bu hızlı büyümeye rağmen, ChatGPT günlük arama sayısı açısından halen Instagram (6,5 milyar), Baidu (5 milyar) ve Amazon (3,5 milyar) gibi platformların gerisinde kalıyor. Bu durum, yapay zeka destekli çözümlere doğru artan bir yönelime işaret ediyor.

KULLANICI DAVRANIŞLARINDA DEĞİŞİM

Günümüzde Google aramalarının yüzde 60’ı herhangi bir bağlantıya tıklanmadan sona eriyor; bu durum, arama motorunun kullanıcılarına doğrudan yanıtlar sunma kabiliyetiyle ilgili. Kullanıcıları başka sitelere yönlendirmek yerine doğrudan cevaplar veren ChatGPT’nin çalışma mantığıyla benzerlik taşıyor. Uzmanlar, ChatGPT’nin Google ile gerçek anlamda rekabet edebilmesi için daha fazla tarayıcı ve uygulamaya entegre olması, web’den gerçek zamanlı bilgi alma yeteneğini geliştirmesi ve en önemlisi kullanıcı güvenini kazanması gerektiğini belirtiyor.