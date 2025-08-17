MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Chelsea ile Crystal Palace arasındaki maçın ne zaman oynanacağı, özellikle Premier League hayranları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İki takımın buluşacağı bu kıymetli karşılaşma, sezonun ilk haftasında futbol tutkunlarına büyük bir heyecan sunacak. Chelsea – Crystal Palace maçı, 17 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleşecek. Karşılaşmanın başlangıç saati ise İngiltere saati ile 14:00 (BST) olarak tespit edilmiş durumda. Söz konusu maç, Chelsea’nin evi olan Stamford Bridge stadyumunda yapılacak.

MAÇ YAYINI VE KANALLARI

Maçın yayın hakları, İngiltere’de Sky Sports’a ait. Canlı yayın, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event ve Sky Sports Ultra HDR kanallarından gerçekleştirilecek. Yayın, maçın başlamasından yaklaşık bir saat önce ön programlarla desteklenecek. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise Chelsea – Crystal Palace maçı, hem İngilizce hem de İspanyolca olarak USA Network, Telemundo ve Fubo Sports kanalları üzerinden izlenebilecek. Ayrıca, futbolseverler dijital platformlar aracılığıyla da maçın canlı yayınını takip edebilir. Maçı izlemek isteyen kullanıcıların ilgili dijital platformlara abone olmaları gerektiğini de hatırlatmakta fayda var.