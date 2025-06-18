Chelsea’de Doping Nedeniyle 4 Yıl Men!

CHELSEA’YE KÖTÜ HABER

Premier Lig takımı Chelsea, Ukrayna’dan gelen kötü bir haberle sarsıldı. Takım, Shakhtar Donetsk’ten 70 milyon euro karşılığında transfer ettiği futbolcusu Mykhailo Mudryk’ın doping nedeniyle futboldan 4 yıl men cezası aldığını öğrendi.

MUDRYK’İN CEZASI HAKKINDA AÇIKLAMA

İngiltere Futbol Federasyonu’ndan bir yetkili, The Telegraph’a yaptığı açıklamada, “Mykhailo Mudryk’in, FA’nın Anti-Doping Yönetmeliği’nin 3 ve 4. Yönetmelikleri uyarınca yasaklı bir maddenin varlığı ve/veya kullanımı iddiasıyla Anti-Doping Kural İhlalleri ile suçlandığını doğrulayabiliriz. Bu devam eden bir dava olduğundan, şu anda daha fazla yorum yapacak durumda değiliz.” diye belirtti.

PERFORMANSI ÜZERİNE NOTLAR

1 Aralık 2024’ten bu yana cezası nedeniyle sahalardan uzak kalan Mudryk, Chelsea’de çıktığı 73 maçta 10 gol ve 11 asistle etkileyici bir performans sergilemişti. Bu gelişme, Chelsea için alınan futbolcunun kariyerinin büyük bir bölümünü etkileyebilecek önemli bir durum oluyor.