Chelsea, Djugarden’i 1-0 yendi

UEFA KONFERANS LİGİ YARI FİNAL SONUÇLARI

Chelsea, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Djugarden ile karşılaştı ve ilk maçta 4-1 aldığı avantajın ardından rövanşta Stamford Bridge’de 1-0 galip geldi. Chelsea’nin tek golü 38. dakikada Dewsbury-Hall’dan geldi. Bu galibiyetle birlikte Chelsea, toplamda 5-1’lik skorla finale adını yazdırdı.

REAL BETİS FİNALDE

UEFA Konferans Ligi yarı finalinin diğer eşleşmesinde, ilk maçını 2-1 kazanan Real Betis, Fiorentina ile deplasmanda karşılaştı. Stadio Artemio Franchi’de oynanan maç, normal sürede Fiorentina’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda Real Betis, 30. dakikada Antony ve 97. dakikada Ez Abde ile gol buldu. Fiorentina’nın gollerini 34 ve 42. dakikalarda Robin Gosens kaydetti. Sonuç olarak, Real Betis toplamda 4-3’lük üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

FİNAL BELLİ OLDU

UEFA Konferans Ligi finali, 28 Mayıs günü TSİ 22:00’de gerçekleştirilecek. Mücadele, Polonya’daki Estadio Municipal de Breslavia Stadyumu’nda oynanacak.