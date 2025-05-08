Chelsea, Djugarden’ı 1-0 Yendi

CHELSEA’nin FİNALE YÜKSELİŞİ

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Chelsea, 4-1’lik ilk maçın ardından Djugarden ile karşılaşarak rövanş mücadelesini Stamford Bridge’de gerçekleştirdi. Bu maçı Chelsea, 1-0’lık skorla kazanmayı başardı. Galibiyeti getiren gol, 38. dakikada Dewsbury-Hall’dan geldi. Böylece Chelsea, toplamda 5-1’lik skorla finale adını yazdırdı.

REAL BETİS’İN UZATMALARDAKİ BAŞARISI

Diğer yarı final eşleşmesinde Real Betis, evinde 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Stadio Artemio Franchi’de oynanan karşılaşmanın normal süresi Fiorentina’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatma sürelerinde gol atan Real Betis, tura geçmeyi başardı. Real Betis’in gollerini 30. dakikada Antony ve 97. dakikada Ez Abde kaydetti. Fiorentina’nın gollerini ise 34 ve 42. dakikada Robin Gosens attı. Bu sonuçla Real Betis, toplam skorla 4-3’lük üstünlük sağlayarak UEFA Konferans Ligi’nde finale yükseldi.

FINAL TARİHİ VE MEKANI

UEFA Konferans Ligi finali, 28 Mayıs günü TSİ 22:00’de oynanacak. Final mücadelesi, Polonya’da bulunan Estadio Municipal de Breslavia’da gerçekleştirilecek.