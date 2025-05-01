Chelsea, Djugarden’i 4-1 Yendi

CHELSEA, DJUGARDEN’I MAĞLUP ETTİ

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Chelsea, Djugarden ile karşılaştı. Maç, 3Arena’da yapıldı ve Chelsea, rakibini 4-1 yenerek önemli bir avantaj elde etti. Chelsea’nin gollerini 13. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Noni Madueke ve 59 ile 65. dakikada Nicolas Jackson kaydetti. Djugarden’in tek golü ise 68. dakikada Alemayehu’dan geldi.

RÖVANŞ MAÇI LONDRA’DA

Karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs Perşembe günü Londra’da gerçekleştirilecek. Diğer yarı final maçında İspanyol ekip Real Betis ile İtalyan temsilcisi Fiorentina karşı karşıya geldi. İspanya’da oynanan bu maçı Real Betis, 2-1 kazandı. Real Betis’e galibiyet getiren goller 7. dakikada Ez Abde ve 64. dakikada Antony’den geldi. Fiorentina’nın tek golü ise 72. dakikada Luca Ranieri’den geldi. Rövanş maçının tarihi 8 Mayıs Perşembe günü Fiorentina’nın sahasında oynanacak.