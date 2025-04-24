Chelsea, Kenan Yıldız İçin Juventus’la Temas Kurdu

CHELSEA’DEN KENAN YILDIZ’A İLGİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, başarılı performansı ile dikkat çeken milli futbolcu Kenan Yıldız’ın transferi için Juventus ile bağlantı kurdu. Foot Mercato’da yayınlanan bilgilere göre, Chelsea, Kenan Yıldız ile ilgili olarak Juventus ile ilk görüşmeleri yaptı.

TRANSFERSİZ RESMİ TEKLİF

Haberde, Chelsea’nin Kenan Yıldız için Juventus’a resmi bir teklif sunmadığı ve İngiliz kulübünün yakın bir süre içerisinde Kenan Yıldız ve menajeriyle temaslarını hızlandırmak istediği ifade edildi.

JUVENTUS’TAN YENİ SÖZLEŞME

Öte yandan, Juventus’un Kenan Yıldız’a olan ilgisi doğrultusunda, 19 yaşındaki futbolcuya daha iyi şartlarla yeni bir sözleşme sunabileceği ve bu sözleşmede yüksek bir çıkış maddesinin yer alabileceği bilgisi paylaşıldı.