Chelsea, LAFC ile Karşılaşacak

CHELSEA İLE LOS ANGELES FC MAÇINA HAZIRLIK

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk karşılaşmada Chelsea, Los Angeles FC ile karşılaşacak. Son Konferans Ligi Şampiyonu olan İngiliz kulübü, Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi ile yapacağı maçta hata istemiyor.

LOS ANGELES FC HAKKINDA BİLGİLER

Los Angeles FC, kısaca LAFC, Kaliforniya’nın Los Angeles kentinde yer alan iki profesyonel futbol kulübünden biridir. Takım, maçlarını Los Angeles’taki BMO Stadyumu’nda yapıyor ve Major League Soccer’da mücadele ediyor. Kulübün renkleri altın ve siyahtır. Ekim 2014’te MLS’den çekilen CD Chivas USA’nın yerine kurulacak olan Los Angeles FC’nin ismi 2015 yılında açıklandı. Takım, ilk resmi maçını Mart 2018’de oynamış ve ilk sezonunda 57 puan toplayarak MLS’deki ilk sezonda en çok puan alan takım rekorunu elde etmiştir. Los Angeles FC, bölgedeki diğer takım Los Angeles Galaxy ile rekabet etmektedir ve bu iki takımın derbi maçları “El Tráfico” adıyla anılmaktadır. 2022 yılında ise teknik direktör Steve Cherundolo yönetiminde ilk kez MLS şampiyonu olmayı başarmıştır.