Chelsea, Liverpool’u 3-1 Yendi

CHELSEA LİVERPOOL’U YENDİ

İngiltere Premier Lig’in 35. haftasında Chelsea, şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool’u 3-1 mağlup etti. Stamford Bridge Stadı’nda gerçekleşen mücadelede Chelsea’nin gollerinin ilki, 3. dakikada Enzo Fernandez tarafından atıldı. Ardından 56. dakikada Jarell Quansah, kendi kalesine bir gol daha ekledi ve Chelsea skoru 2-0’a taşıdı. Son olarak, 90+6. dakikada Cole Palmer penaltıdan bir gol daha kaydetti.

LİVERPOOL’UN TEK GOLÜ

Liverpool’un karşılaşmadaki tek golü ise 85. dakikada Virgil van Dijk’tan geldi. Bu sonuçla Liverpool, 82 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. Chelsea, bu galibiyetle birlikte puanını 63’e çıkararak ligdeki konumunu güçlendirdi.