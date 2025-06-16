Haberler

Chelsea Los Angeles Canlı Yayın Nerede?

CHELSEA LOS ANGELES CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN DETAYLAR

Chelsea ile Los Angeles arasındaki maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, her zamanki gibi araştırmalarını yapıyor. Maçın heyecanını ekran başında yaşamak isteyenler için Chelsea Los Angeles maçıyla ilgili gerekli bilgiler burada yer alıyor.

MAÇIN ZAMANI VE YERİ

Chelsea Los Angeles maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, Atlanta’da bulunan Mercedes-Benz Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Maçı canlı olarak TRT 1 üzerinden izlemek mümkün. Keyifli seyirler dileriz!

ÖNEMLİ

Haberler

Türkiye 12 Temsilciyle UEFA’da Yer Alacak

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın son toplantısında ülkenin 12 temsilci ile yer alacağını açıkladı ve farklı komitelerde görev alacak üyelerin listesini paylaştı.
Haberler

İsrail Ordusu, Halka Sığınakları Terketmemesini İstedi

İsrail ordusu, İran olasılıklarına karşı halkı sığınaklardan uzaklaşmamaları konusunda uyararak güvenlik önlemleri kapsamında kamusal hareketliliği kısıtladı ve toplantılardan kaçınılmasını tavsiye etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.