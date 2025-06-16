Chelsea Los Angeles Canlı Yayın Nerede?

CHELSEA LOS ANGELES CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN DETAYLAR

Chelsea ile Los Angeles arasındaki maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, her zamanki gibi araştırmalarını yapıyor. Maçın heyecanını ekran başında yaşamak isteyenler için Chelsea Los Angeles maçıyla ilgili gerekli bilgiler burada yer alıyor.

MAÇIN ZAMANI VE YERİ

Chelsea Los Angeles maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, Atlanta’da bulunan Mercedes-Benz Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Maçı canlı olarak TRT 1 üzerinden izlemek mümkün. Keyifli seyirler dileriz!