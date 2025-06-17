Chelsea, Los Angeles FC’yi Yendi

MAÇIN DETAYLARI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’nun ilk karşılaşmasında Premier Lig takımı Chelsea, Amerika MLS takımı Los Angeles FC ile mücadele etti. Maç, Mercedes Benz Stadı’nda gerçekleştirildi ve Chelsea, maçı 2-0’lık skorla kazandı.

CHELSEA’NIN GOLLERİ

Chelsea, maçta ilk golü 34. dakikada Pedro Neto ile kaydetti. İkinci gol ise 79. dakikada Enzo Fernandez tarafından geldi. Bu galibiyetle Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası’na 3 puanla başlamış oldu.

GELECEK MAÇLAR

Los Angeles FC, turnuvadaki ilk puanını alamadı. Chelsea’nin bir sonraki rakibi Flamengo iken, Los Angeles FC ise Esperance ile karşılaşacak.