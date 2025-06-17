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Chelsea, Los Angeles FC’yi Yendi

MAÇIN DETAYLARI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçta Premier Lig temsilcisi Chelsea ile Amerika MLS temsilcisi Los Angeles FC karşı karşıya geldi. Mercedes Benz Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı Chelsea, 2-0’lık skorla kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

GOLLERİN SAHİPLERİ

Chelsea’nin gollerini 34. dakikada Pedro Neto ve 79. dakikada Enzo Fernandez kaydetti. Bu sonuçla Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası’na 3 puanla başladı. Los Angeles FC ise ilk maçında puanla tanışamadı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Chelsea’nin bir sonraki rakibi Flamengo olurken, Los Angeles FC ise Esperance ile karşılaşacak. Bu maçlar, takımların grup aşamasındaki sıralamalarını etkileyecek önemli mücadeleler olacak.

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