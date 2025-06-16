Chelsea Los Angeles Maç Özeti Yayınlandı!

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI HEYECANI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndaki mücadeleler tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Chelsea ile Los Angeles takımları karşı karşıya geldi. Maçın sonucunu ve önemli anlarını kaçıran futbolseverler, geniş maç özeti arayışına girdi.

CHELSEA LOS ANGELES MAÇI ÖZETİ İÇİN DETAYLAR

Chelsea Los Angeles maçının özetini izlemek isteyenler için önemli bilgiler haberimizde yer alıyor. Chelsea’nın Los Angeles karşısında 1-0’lık galibiyetiyle sona eren maçı, kaçıranlar için özet videolarıyla önemli anları tekrar seyretme imkanı sunuluyor. İzleyicilere iyi seyirler diliyoruz.

MAÇ ÖZETİ KANALIMIZDA YAYINDA

Chelsea Los Angeles maç özetine ulaşmak için TRT Spor YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz. Maç canlı olarak TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Gelişmeleri ve özet görüntüleri için takipte kalmayı unutmayın.