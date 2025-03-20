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Chelsea, Osimhen’in Transferi İçin 11 Oyuncuyu Gözden Çıkardı

OSIMHEN İÇİN YENİ TRANSFER İDDİALARI

Kiralık olarak Süper Lig devi Galatasaray’a gelen ve burada gösterdiği etkileyici performans ile Avrupa’nın büyük kulüplerinin gözdesi haline gelen Osimhen ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Daily Mail kaynaklı habere göre, Chelsea, Osimhen’in serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu ödemeyi ve Nijeryalı golcünün transfer maliyetlerini karşılamayı planlıyor.

CHELSEA’NIN GÖZDEN ÇIKARDIĞI İSİMLER

Chelsea’nin bu transfer için gözden çıkardığı oyuncular arasında Kepa Arrizabalaga, Alfie Gilchrist, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, Ben Chilwell, Raheem Sterling, Carney Chukwuemeka, Renato Veiga, Joao Felix, Armando Broja ve David Datro Fofana bulunuyor. Bu isimlerin transfer sürecinde Chelsea’nin elini rahatlatması bekleniyor.

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