Haberler

Chelsea Tottenham Maçı Nereden İzlenir?

CHELSEA TOTTENHAM MAÇININ CANLI YAYINI

Chelsea ve Tottenham arasındaki heyecan dolu maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, Chelsea Tottenham maçı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Detayların yer aldığı haberde, Chelsea Tottenham maçını canlı izlemek için gereken bilgiler paylaşılacak. Böylece Chelsea Tottenham maçı canlı izleme keyfini yaşayabileceksiniz. İyi seyirler dileriz!

CANLI YAYIN İÇİN BEIN SPORTS

Chelsea Tottenham maçını Bein Sports üzerinden canlı olarak izlemek mümkün. Maçı takip edebilmek için öncelikle bu platformun kullanıcısı olmanız gerekiyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak olan Chelsea Tottenham maçı, Londra’daki Stamford Bridge Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in Gazze’deki Okul Saldırısı: 19 Ölü

İsrail, Gazze'deki Dar el-Erkam Okulu'na düzenlediği saldırıda 19 Filistinliyi öldürdü, yaralılar hastanelere sevk edildi. Olay, bölgede gerginliğin artmasına yol açtı.
Haberler

Beşiktaş’ta Chamberlain ve Emirhan Arasında Tartışma

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi ağırladı. Maçın ikinci yarısında siyah-beyazlı oyuncular Emirhan Topçu ve Chamberlain arasında bir kavga yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.