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Chelsea Ve Los Angeles FC Karşılaşıyor

CHELSEA İLE LOS ANGELES FC MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’nda Chelsea, Los Angeles FC ile karşılaşıyor. Maç, 16 Haziran Pazartesi günü saat 22:00’de başlayacak. Bu önemli karşılaşma, ABD’nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

CENGİZ ÜNDER MAÇTA YER ALACAK MI?

Cengiz Ünder, Los Angeles FC bünyesinde mi oynuyor? Taraftarlar, Chelsea ile Los Angeles FC arasındaki karşılaşmada onun yer alıp almayacağı konusunda merak içinde. Maçta iki takımın da ilk 11’leri henüz açıklanmamış durumda. Taraftarlar, Chelsea-Los Angeles FC mücadelesini TRT 1 kanalından canlı olarak izleyebilecek.

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