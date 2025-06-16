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Chelsea Ve Los Angeles FC Karşılaşıyor. Cengiz Ünder Neden Yok? TRT 1’den İzleyin. Maç 16 Haziran’da Saat 22:00’de. Atlanta’da Oynanacak Tek Maç

MAÇ DETAYLARI

Chelsea ile Los Angeles FC, FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’nda mücadele ediyor. Maç, 16 Haziran Pazartesi günü saat 22:00’de başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma, tek maç üzerinden belirlenen bir formatta gerçekleştirilecek.

MAÇ YERİ VE DURUMU

İki takım, ABD’nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ancak merak edilen bir konu var: Cengiz Ünder neden kadroda bulunmuyor? Cengiz Ünder, Chelsea-Los Angeles FC maçında yer almıyor.

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