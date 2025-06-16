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Chelsea Ve Los Angeles FC Maçı

CHELSEA İLE LOS ANGELES FC MAÇI TEK MAÇ OLARAK OYNANACAK

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’nda Chelsea ve Los Angeles FC takımları karşı karşıya geliyor. Chelsea ile Los Angeles FC arasındaki bu önemli karşılaşma tek maç üzerinden gerçekleştirilecek.

MAÇIN YERİ VE ZAMANI

Chelsea-Los Angeles FC maçı, 16 Haziran Pazartesi günü saat 22:00’de başlayacak. Maç, Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlanta kentinde bulunan Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarlar, bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT 1 kanalından canlı olarak izleyebilecek.

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