Chelsea Ve Los Angeles Fc Maçı, Sadece TRT 1’den İzlenir

CHELSEA İLE LOS ANGELES FC KARŞILAŞMASI

Chelsea, Los Angeles FC ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu kapsamında mücadele ediyor. Bu önemli maçta, Cengiz Ünder’in kadroda yer almadığı dikkat çekiyor. Taraftarlar, Cengiz Ünder’in neden yok olduğunu merak ediyor.

MAÇIN DETAYLARI

Chelsea ile Los Angeles FC arasında oynanacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası karşılaşması, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Maç, 16 Haziran Pazartesi günü saat 22:00’da başlayacak. İki takım, tek maç üzerinden oynanacak bu önemli mücadelede karşı karşıya gelecek.

MÜCADELE YERİ

Bu heyecan verici karşılaşma, ABD’nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Taraftarlar, takımlarının bu önemli maçı için oldukça heyecanlı. Cengiz Ünder’in kadroda olmaması ise bazı soru işaretleri oluşturuyor.