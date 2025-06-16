Chelsea Ve Los Angeles FC Maçı Yarın

CHELSEA VE LOS ANGELES FC MAÇININ DETAYLARI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’nda Chelsea ile Los Angeles FC, karşılaşma yapıyor. “Chelsea Los Angeles FC tek maç mı?” sorusunun yanıtı ise evet, bu karşılaşma tek maç üzerinden düzenleniyor.

MAÇIN YERİ VE ZAMANI

Chelsea ile Los Angeles FC arasındaki bu kritik FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, ABD’nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda gerçekleşiyor. Maç, 16 Haziran Pazartesi günü saat 22:00’de başlayacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT 1 kanalından canlı olarak takip edebilecek.