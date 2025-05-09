UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

Chelsea ve Real Betis finale yükseldi

UEFA Konferans Ligi’nde finalistler kesinleşti. Chelsea, yarı final rövanşında İsveç takımı Djurgarden’i evinde konuk etti. İlk maçta rakibini 4-1 mağlup eden Chelsea, rövanşı da 39. dakikada Dewsbury-Hall’ın golüyle 1-0 kazanarak toplamda 5-1’lik skorla final biletini alan ilk takım oldu.

REAL BETİS DE FİNALE YÜKSELDİ

Gecenin diğer karşılaşmasında Real Betis, Fiorentina ile 2-2 berabere kalarak finaldeki yerini güvence altına aldı. İlk maçta rakibini 2-1 mağlup eden İspanyol ekibi, İtalya’da oynanan rövanşta, 90 dakika sonunda İtalyan temsilcisi Fiorentina’nın 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlanınca mücadele uzatma süresine taşındı. Uzatmaların 97. dakikasında Abdessamad Ezzalzouli ile eşitliği sağlayan Real Betis, başka gol olmayınca finale yükseldi.

FİNAL TARİHİ VE YERİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 28 Mayıs Çarşamba günü Polonya’nın Wroclaw şehrinde bulunan Wroclaw Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.