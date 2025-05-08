Chelsea Ve Real Betis Finale Yükseldi

CHELSEA FİNALE YÜKSELİYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde finalistler belli oldu. Chelsea, yarı final rövanş maçında İsveç temsilcisi Djurgarden ile karşılaştı. İlk maçta rakibini 4-1 mağlup eden Chelsea, rövanşı 39. dakikada Dewsbury-Hall’ın kaydettiği golle 1-0 kazanarak toplamda 5-1’lik skorla finale yükselen ilk takım oldu.

REAL BETİS DE FİNALE ÇIKIYOR

Gecenin diğer karşılaşmasında ise Real Betis, Fiorentina ile 2-2 berabere kalarak finale çıkan diğer ekip oldu. İlk maçta rakibine 2-1 üstünlük kuran İspanyol temsilcisi Real Betis, deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaştı. 90 dakika sonucunda İtalyan temsilcisinin 2-1’lik üstünlüğü ile mücadele uzatmalara gitti. 97. dakikada Abdessamad Ezzalzouli ile Real Betis, 2-2’lik eşitliği yakalamayı başardı. Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca İspanyol ekibi final biletini kazandı.

FİNAL MAÇI BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 28 Mayıs Çarşamba günü Polonya’nın Wroclaw şehrindeki Wroclaw Şehir Stadyumu’nda gerçekleşecek.