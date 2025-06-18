Chelsea’ye Mudryk’ten Kötü Haber Geldi

CHELSEA İÇİN KÖTÜ HABER

Premier Lig temsilcisi Chelsea, Ukraynalı futbolcusu Mykhailo Mudryk’ten olumsuz bir haber aldı. İngiliz ekibinin Shakhtar Donetsk’ten 70 milyon euro karşılığında transfer ettiği Mudryk, doping nedeniyle futboldan 4 yıl men cezası aldı.

DOPİNG SUÇLAMASI

İngiltere Futbol Federasyonu’ndan bir yetkili, The Telegraph’a yaptığı açıklamada, “Mykhailo Mudryk’in, FA’nın Anti-Doping Yönetmeliği’nin 3 ve 4. Yönetmelikleri uyarınca yasaklı bir maddenin varlığı ve/veya kullanımı iddiasıyla Anti-Doping Kural İhlalleri ile suçlandığını doğrulayabiliriz. Bu devam eden bir dava olduğundan, şu anda daha fazla yorum yapacak durumda değiliz.” diye belirtti.

MÜDÜRÜN PERFORMANSI

1 Aralık 2024’ten bu yana cezası nedeniyle sahalardan uzak kalan Ukraynalı oyuncu, Chelsea formasıyla çıktığı 73 maçta 10 gol ve 11 asistlik bir performans gösterdi.