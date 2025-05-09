Chelsea Zorlanmadan Finale Yükseldi

CHELSEA ZORLANMADAN FİNALE ÇIKTI

UEFA Konferans Ligi’nin yarı final aşaması, bugün oynanan iki maçla sona erdi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kendi sahasında İsveç temsilcisi Djurgarden’i ağırladı. Stamford Bridge’de gerçekleştirilen karşılaşmada, Portekizli hakem Joao Pinheiro düdüğü çaldı. Hızlı geçen mücadelede, ev sahibi Chelsea, 38’inci dakikada Kiernan Dewsbury-Hall’un attığı golle galip geldi. Bu skorla birlikte ilk maçı da 4-1 kazanan Chelsea finale ismini yazdırdı.

REAL BETIS’E FİNAL İÇİN BERABERLİK YETTİ

Gecenin diğer yarı final karşılaşmasında ise İtalya Serie A takımı Fiorentina, kendi evinde İspanyol La Liga temsilcisi Real Betis ile karşılaştı. Artemio Franchi Stadyumu’nda yapılan maçı, İsveç Futbol Federasyonu’ndan Glenn Nyberg yönetti. Çekişmeli geçen oyunda, kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Fiorentina’nın gollerini 34’üncü ve 42’nci dakikada Robin Gosens kaydetti. Real Betis’in golleri ise 30’uncu dakikada Antony ve 97’nci dakikada Abdessamad Ezzalzouli’den geldi. İlk maçı 2-1’le tamamlayan Real Betis, rövanşta 2-2 berabere kalarak toplam skorda 4-3’lük üstünlük sağladı ve finale adını yazdırdı. UEFA Konferans Ligi’nde Real Betis ile Chelsea arasında final maçı, 28 Mayıs Çarşamba günü Polonya’nın Wroclaw şehrinde oynanacak.