Chery 600 Bin TL’Lik Kampanya Başlattı

REKABET İÇİNDEKİ YERİ

Otomobil sektöründeki rekabet giderek büyüyor. Bu bağlamda, Chery Türkiye ekibi öne çıkan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Kısa zaman diliminde Türkiye pazarında SUV segmentinde geniş bir müşteri ağına ulaşan Chery, faiz artırımı kararının ardından etkileyici bir kampanya ile yeniden sahneye çıktı.

KAMPANYA VE AVANTAJ PAKETİ

Chery Türkiye, sıfır otomobillerinde 600.000 TL’ye varan avantaj paketleri sunuyor. Bu kampanyadan yararlanmanın yolu, bir Chery bayisine gitmektir. Burada, almayı düşündüğünüz otomobilin liste fiyatı üzerinden yaklaşık 300.000 TL’lik bir indirim sağlanıyor.