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Chery Türkiye’de Başarıyla Yükseliyor

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ÇİN’Lİ ÜRETİCİLERİN BAŞARISI

Türkiye pazarında son zamanlarda dikkat çeken iki Çinli otomobil üreticisi bulunuyor. Bunlar, Chery ve BYD. Aralarında en fazla ilgi gören marka ise hiç şüphesiz ki Chery. Çünkü BYD, Türkiye’de beklenenin çok altında bir performans sergilemiş durumda.

BYD’NİN HAYAL KIRIKLIĞI

BYD’nin yaşadığı hayal kırıklığı, teşvik almasına rağmen otomobil fiyatlarında sadece ufak bir düşüş yapmasından kaynaklanıyor. Örneğin, maksimum 900.000 TL fiyatla satışa çıkacağı öngörülen BYD Dolphin, Türkiye’de 1.2 milyon TL’den satışa sunuldu.

CHERY’NİN BAŞARILI STRATEJİSİ

BYD’nin aksine Chery, düşük fiyat stratejisi ile Türkiye pazarında hızlı bir yükseliş grafiği çizmeyi başarmış durumda. Beklentilerin altında kalan fiyatlarla tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

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