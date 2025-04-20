Chobani’ye Destek İsteniyor, Hamdi Ulukaya

24ERZİNCANSPOR’UN HAYAL KIRIKLIĞI

24Erzincanspor, aslen Erzincan’ın İliç ilçesinden gelen Amerikan yoğurt markası Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya hakkında sitem dolu bir yazı paylaştı. Fenerbahçe’nin, Hamdi Ulukaya ile stadyum isim hakkı için yıllık 20 milyon Euro’luk bir sponsorluk anlaşması yapmaya hazırlandığı iddiaları gündemdeyken, ekonomik zorluklar yaşayan 24Erzincanspor destek talebinde bulundu.

HAMDİ ULUKAYA’YA YÖNELİK DUYGULAR

Yapılan paylaşımda, “Yüreğimizde bir sızı: Hamdi Ulukaya ve 24Erzincanspor’un yalnızlığı. Erzincanlı bir iş adamı, dünya çapında başarıya ulaşmış bir marka: Chobani. Kurucusu Hamdi Ulukaya, girişimcilik hikayesiyle hepimize ilham oldu. Ancak bugün, Erzincan olarak içimizde bir burukluk var. Yakın zamanda duyuruldu: Chobani, Fenerbahçe’nin stadyum isim sponsoru oldu. 5 yıl boyunca toplam 100 milyon Euro’luk bir destekten söz ediliyor. Bu elbette büyük bir işbirliği, büyük bir yatırım. Ama biz Erzincanlılar olarak sormadan edemiyoruz: Peki ya 24Erzincanspor?” ifadeleri dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA DESTEĞİ

Açıklamada, “Bugün, 24Erzincanspor maddi darboğazda. Taraftarlar sosyal medyada kampanyalar başlatıyor, kulüp ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bu takım, bu şehir, her başarıda “O da Erzincanlı” diye göğsünü gere gere Hamdi Ulukaya’yı anlattı, onunla gurur duydu. Ama şimdi, biz zordayken, sırtımızı dayamayı umut ettiğimiz biri başka bir yere omuz verdi.” denildi.

ERZİNCAN’IN GURURU VE HAYAL KIRIKLIĞI

“Erzincanspor belki Süper Lig’de değil. Belki büyük ekranlarda her hafta görünmüyor. Ama burası senin doğduğun topraklar. Bu takım, bu şehir, seni hala “bizden biri” olarak görüyor. Bu yüzden hayal kırıklığımız büyük. Bu büyük bir hayal kırıklığı. Bu bir sitem. Sözümüzün özeti şu: Biz seni hep bağrımıza bastık Hamdi bey, şimdi 24Erzincanspor seni bekliyor” şeklindeki ifadelerle sona erdi.