Choi Mal-ja Mahkemece Beraat Etti!

BERAAT KARARI VERİLDİ

Güney Kore’de 18 yaşındayken cinsel saldırıya uğrayan Choi Mal-ja, 61 yıl aradan sonra yeniden yargılandığı davada beraat etti. 1963 yılında Gimhae’de yaşanan olayda, saldırgan Choi’yi yere yatırarak saldırırken, Choi sadece 1,5 santimetre boyunca onun dilini ısırarak kendisini kurtarma şansı bulmuştu. İlk davada mahkeme, Choi’nin eylemini “meşru müdafaanın sınırlarını aşmak” şeklinde değerlendirerek ona 10 ay ertelenmiş hapis cezası vermişti. Bununla birlikte saldırgan, yalnızca “konut dokunulmazlığını ihlal ve tehdit” suçlarından altı ay ertelenmiş hapis cezası almış ve hakkında tecavüz girişiminden dava açılmamıştı.

MÜCADELESİNİ SÜRDÜRDÜ

Şu anda 78 yaşında olan Choi, yıllar boyunca adını temize çıkarmak için çeşitli mücadeleler verdi. 2018 yılında #MeToo hareketinin etkisiyle kadın hakları örgütlerine ulaşan Choi, kanıt toplamaya başladı ve yeniden yargılama talep etti. İlk başvuruları reddedilse de Aralık 2024’te Yüksek Mahkeme, davanın yeniden açılmasına onay verdi. Temmuz ayında başlayan duruşmada savcılar, mahkûmiyetin bozulması yönünde özür dileyerek talepte bulundu. Çarşamba günü alınan kararla Choi beraat etti.

KARARIN ÖNEMİ

Choi, karardan sonra “Bu davayı öylece bırakamazdım. Benimle aynı kaderi paylaşan diğer mağdurlar için de ayağa kalkmak istedim” dedi. Mücadelesini “Etrafımdakiler bunun kayaya yumurta atmak gibi olacağını söylediler ama pes etmedim” ifadeleriyle anlattı. Bu karar, Güney Kore’de cinsel şiddet davaları açısından emsal niteliğinde değerlendiriliyor. Korea Women’s Hotline Başkanı Song Ran-hee, “Bundan sonra kadınların savunma amaçlı eylemleri meşru kabul edilecek. Bu karar, mağdurlara seslerinin önemli olduğunu gösteriyor” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Bu dava, Güney Kore’de meşru müdafaa ile ilgili geçmişteki en tartışmalı kararların başında geliyor.