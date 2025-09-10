CHP, 15 Eylül Davasına Odaklandı

CHP’DE KURULTAY DAVASI GÜNDEMDE

CHP’deki gözler 15 Eylül’de görülecek olan şaibeli kurultay davasına çevrildi. Mahkemeden gelecek olası bir “mutlak butlan” kararı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönüşünü gündeme taşıyacak. Parti içindeki tartışmalar giderek büyürken, genel merkez kanadı muhaliflere net bir mesaj gönderdi. “Kılıçdaroğlu’nu tanımayız” söylemiyle, olası dönüş senaryosuna diledikleri gibi meydan okundu.

MİTİNG HAZIRLIKLARI VE PANKART TARTIŞMASI

CHP, bugün saat 20.30’da Kadıköy İskele Meydanı’nda “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı bir miting gerçekleştirecek. Miting öncesinde Söğütlüçeşme üst geçidine dikkat çeken bir pankart asıldı. Pankartta, “Halkın partisini hırsızlar değil halk partililer yönetecek. Milletin son umudu Kemal Kılıçdaroğlu.” ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU’NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Pankartlarla ilgili tartışmalara, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten yanıt geldi. Çelik, söz konusu pankartın kendileriyle bir alakası olmadığını belirterek, “Bunu kimin yaptığını bilmiyoruz. Asla Kemal Bey’le veya bizimle ilgisi yok. Böyle bir şeyin olduğunu bilsem direkt müdahale ederiz. Kesinlikle ilgimiz yok.” şeklinde açıklama yaptı.