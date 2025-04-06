ChP 21. Kurultayı’nda Anahtar Liste Açıklandı

CHP 21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI’NA ANAHTAR LİSTE SUNULDU

Genel Başkan Özgür Özel, CHP’nin gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için başlıca listeyi tanıttı. Bu listede, halkın gündeminde yer alan birçok önemli isim dikkat çekiyor.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Listede, Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu’nun yanı sıra, Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin gibi çağdaş olaylarla ilişkili kişiler de bulunuyor. Bu durum, CHP’nin gelecekteki stratejilerini şekillendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.