Chp 21. Olağanüstü Kurultay’ında Özgür Özel Seçildi

CHP’NİN KURULTAYI HEYECANLA GEÇTİ

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yarıştan çekilmesi ve Berhan Şimşek’in müracaat için zamanında yetişememesi üzerine, tek aday olarak kurultaya katılan Özgür Özel, yeniden Genel Başkan seçildi. Bugünkü kurultaya, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katılım gösterdi. Kurultay salonunda, bir koltuk İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için ayrıldı.

ÖZGÜR ÖZEL REKOR OYLA GENEL BAŞKAN OLDU

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın adaylıktan çekilmesi ve eski milletvekili Berhan Şimşek’in başvuruda geç kalmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçime tek aday olarak girdi ve rekor oy alarak zafere ulaştı. 1276 oyunun 1171’ini alan Özel, genel başkanlık görevine yeniden getirildi. 105 oy ise geçersiz sayıldı. Kurultayın açılışında yaptığı konuşmada Özgür Özel, “Türkiye’nin bütün demokratlarına merhaba” diyerek sözlerine başladı ve “19 Mart darbesine direnmek için sokaklara, meydanlara inen on milyonlara” selam gönderdi.

CHP TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

Özel, CHP’nin geçmiş başarısına vurgu yaparak, “31 Mart’ta aşılamaz denilen cam tavanı tuzla buz ettik” dedi. CHP’nin, çok partili demokratik rejimi inşa eden, insan haklarını Batı ülkelerinden önce tanıyan bir parti olduğunu belirtti. 31 Mart seçimlerinde, partinin 47 yıl sonra birinci konuma yükseldiğini ve AK Parti’nin 22 yıl sonra ikinci parti durumuna düştüğünü vurguladı. CHP, partisiyle birlikte, birçok farklı yerlerde mitingler düzenleyerek örgütlülüğünü güçlendirdi.

ANKETLERDE CHP’NİN ÖNE ÇIKMASI

Özgür Özel, iktidar partisinin kaybettiği seçimlerle birlikte, “Demokrasi sınavı kaybedildiğinde verilir” diyerek, yaptıkları ile kaybettiği bu sınavdan geçemediğini tüm dünyaya ispatladığını ifade etti. Son dönemde yapılan anketlerde CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olarak öne çıktığını belirtti. Refahı için öne çıkan bir parti olan CHP’nin, her zaman milletin yanında durduğunu ve bu dönemlerde özellikle toplum üzerinde yapılan operasyona karşı duracağını vurguladı.

TOPLUMDAKİ HUKUKSUZLUKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Son günlerde başlatılan hukuksuzluk dalgalarına da dikkat çekildi. Özgür Özel, toplumun tüm kesimlerini sindirebilecek operasyonlar yapıldığını belirtti. Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını hedef alarak uygulanan baskıların, toplumda büyük rahatsızlık yarattığını ifade etti. Devletin milletin iradesine hürmetsizlik ettiğine işaret ederken, 12-13 yıl önceki görüntülerle cadı avı başlatıldığını aktardı.

İDDİANAMELERİN FESATLIĞI ORTAYA KONDU

Özgür Özel, iddialara dair, MASAK’ın patladığını ve kanıt bulunamadığını belirtti. Yalancı tanık arayışları olduğunu, geçmişte İBB’de çalışan bazı kişilerin, bu durumu desteklemek için çağrıldığını ifade etti. Özgür Özel’in bu konudaki bilgilere sahip olduğunu belirtmesi, davaların seyrinin ve toplumsal direnişin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sundu.