CHP 8 adayını daha açıkladı

Yerel seçimlere İYİ Parti ile ittifak ile giren Cumhuriyet Halk Partisi, 2’si ilçe, 6’sı belde olmak üzere 8 adayını daha açıkladı.

Bu çerçevede, Mersin’in açıklanmayan tek ilçesi olan Toroslar’da Mersin Fırıncılar Odası eski başkanı Süleyman Dalkılıç aday gösterildi. Bitlis’in Hizan ilçesinde ise Süleyman Baştürk CHP adayı oldu. Batman’ın Yücebağ beldesinde Yaşar Tuncay, Isparta’nın Hüyüklü beldesinde Halil Görmez, Yozgat’ın Uzunlu beldesinde Okan Yaşar Elbaşı, Zonguldak’ın Gülüç beldesinde Burak Emrah Yapıcı, Ormanlı beldesinde Ayhan Turan, Karaman beldesinde ise Mustafa Kalaycı aday gösterildi.

TRT