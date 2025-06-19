Chp 81 İl Başkanı Açıklama Yaptı

CHP İL BAŞKANLARI TOPLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 81 il başkanı, parti genel merkezi önünde ortak bir açıklama yaptı. İl başkanları, iktidar güdümündeki yargı organlarının parti hakkında vereceği kararlara karşı olduklarını belirtti. Toplantıda, “İktidar güdümündeki siyasallaşmış yargının aparatları partimiz hakkında ne karar verirse versin; adına kayyum da deseler, butlan da deseler, 81 il başkanımız bu kararı tanımayacaktır” denildi.

DASKA KURULTAYINI GÖRÜŞTÜLER

CHP’li il başkanları, Ankara’da bir otelde kurultay tartışmaları üzerine bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonunda, CHP Genel Merkezi önünde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı okuyan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Türkiye’nin derin bir yoksulluk kriziyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. “Milletimiz, hiç olmadığı kadar derin ve yıllara yayılmış bir yoksulluk kriziyle boğuşmaktadır. Mevcut iktidar, sorunları çözmek yerine muhalefetle uğraşmakta, elindeki gücü kendi dar çevresinin çıkarları için kötüye kullanmaktadır” diye konuştu.

İKTİDARA KARŞI MÜCADELE AZMİ

Açıklamanın devamında Erkol, CHP Genel Başkanının liderliğinde başlatılan sürecin devam ettiğini ve parti olarak geri adım atmayacaklarını vurguladı. “19 Mart darbe girişimiyle başlayan süreçte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde 81 ilde tüm örgütlerimiz, tam seferberlik ile geceli gündüzlü çalışarak ülkemizin ve halkımızın geleceğini savunmak için tüm bedelleri göze almıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Tüm il başkanlarımız CHP 38. Olağan Kurultay ve 21. Olağanüstü Kurultay iradesinin yanında yer alacaktır, üye ve delege iradesiyle seçilmiş gerçek yönetimi esas alacaktır” vurgusunu yaptı.