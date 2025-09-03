CHP 81 İl Başkanı İstanbul’da Toplanacak

CHP İL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI

Gülara SUBAŞI – İleyda ÖZMEN (ANKARA) – CHP’nin İstanbul il yönetimi, mahkeme kararıyla görevden alındıktan sonra, genel merkez yönetimi 81 il başkanını İstanbul’a çağırdı. İl başkanları, yarın saat 11.00’de İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenecek basın toplantısına destek verecek. CHP kurmayları, mahkeme tarafından il yönetimine yapılan atamayı kabul etmeyeceklerini belirterek, “Rutini bozmuyoruz. Hem mücadele edeceğiz, hem toplumun sorunlarını dile getireceğiz hem de bu ülkede yapılması gerekenlere ilişkin hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Bizi kendi gündemlerine boğmaya çalışıyorlar. Her tarafa yetecek kadromuz da gücümüz de var” açıklamasını yapıyor.

YENİ ATAMALAR VE OLAĞANÜSTÜ MYK TOPLANTISI

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla görevden alındı. Çelik’in yerine eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ve partili dört kişi görevlendirildi. Bu kararın ardından Genel Başkan Özgür Özel, MYK’yı olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP’li 81 il başkanı, genel merkez tarafından İstanbul’a düzenlenen toplantıya katılarak ortak açıklama yapacak.

DEMOKRATİK DARBENİN TARTIŞILMASI

Tüm bu gelişmeleri demokrasiye yapılan bir darbe olarak nitelendiren CHP kurmayları, “Partinin sahibi üyelerdir. Yönetime getirilen kişinin yapması gereken partiyi bir an önce kurultaya götürmek. Ama anlaşılan planları bu değil. Buna karşılık biz delegeler olarak kurultay talebinde bulunacağız” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, mahkeme yoluyla Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) görevine müdahale edildiğini belirtiyorlar. “Bu alınan karar, Türkiye’deki tüm seçimleri ve tüm seçilmişleri tehdit altına alıyor. Bundan sonra yapılan seçimlerin hepsi bir mahkeme kararıyla iptal edilebilir hale geliyor. Bu Türkiye açısından çok tehlikeli” şeklinde konuşuyorlar.

SORUMLULUK VE DİSİPLİNE SEVKLERİ

Mahkeme tarafından yönetime atanan Gürsel Tekin ile ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP kurmayları, “Bu karar sarayın kumpasıdır. Sarayın kumpasına alet olanları partide tutmayız. Bu particilik değil” söylüyorlar. Yönetime atanan diğer dört kurul üyesi hakkında herhangi bir sevk olmadığını vurgulayan kurmaylar, “Gürsel Tekin, kayyumu kabul ettiğini ifade ettiği için onu sevk ettik. Kabul eden herkesi de edeceğiz. Ama diğer dört isimden böyle bir açıklama gelmediği için onlarla ilgili herhangi bir kararımız yok” diyor.

MÜCADELE VE PROGRAMLARA DEVAM

Kararın kuruluş haftasına ve bu haftadaki program çalıştayına gölge düşüremeyeceğini dile getiren kurmaylar, “Rutini bozmuyoruz. Hem mücadele edeceğiz, hem toplumun sorunlarını dile getireceğiz hem de bu ülkede yapılması gerekenlere ilişkin hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Bizi kendi gündemlerine boğmaya çalışıyorlar. Her tarafa yetecek kadromuz da gücümüz de var” açıklamasında bulunuyor.