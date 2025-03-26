CHP Adayı Nuri Aslan Seçildi

YENİ BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİ

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlaması nedeniyle tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği seçimi bugün yapıldı. CHP grubunun adayı Nuri Aslan, oylamada 177 oy alarak İBB Başkanvekili oldu. AK Parti Grubu’nun adayı Zeynel Abidin ise 125 oyda kaldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifade ettiğine göre, bir Cumhur İttifakı meclis üyesi CHP’ye oy verdi. İşte detaylar!

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

Ekrem İmamoğlu, 18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Tutuklama kararı verilmesinin akabinde, İmamoğlu İBB Başkanlığı görevinden de alınmış oldu.

CHP’YE OY VEREN MECLİS ÜYESİ

İmamoğlu’nun görevden alınmasının ardından gerçekleştirilen İBB Başkanvekilliği seçiminde, CHP’nin adayı Nuri Aslan zafer elde etti. Ancak seçimin en çok dikkat çeken olayı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in paylaştığı veriler oldu. Çelik, sosyal medya hesabından şu bilgileri verdi: “Bugün yapılan İBB Başkan Vekilliği seçiminde birlik içerisinde Nuri Aslan’a oy veren 174 CHP, 2 bağımsız meclis üyesine teşekkür ederim. Ayrıca Ramazan Ayında hak yenmesini içine sindiremeyen ve 1 kişi de olsa içlerinde vicdanlı insanların da olduğunu kanıtlayan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi’ne de teşekkür ederim.”